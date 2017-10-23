Sınıfta kaldılar

Büyük bir heyecanla beklenen derbide futbol sınıfta kalırken, her iki teknik adam Igor Tudor ve Aykut Kocaman hatalarıyla büyük tepki topladı. Her iki hoca da galibiyeti değil, beraberliği ön planda tuttu. Tudor ve Aykut Kocaman yaptıkları yanlış değişikliklerle de karşılaşmanın berabere bitmesinde başrol oynadı.



İŞLEYEN DÜZENİ NEDEN BOZDU?

Tudor takımı 8 puan önde olmasına rağmen sezon başından beri iyi işleyen düzeni bozdu. 11'de 3 stoper oynatıp 4'lü defanstan vazgeçti. Yapılan bu değişiklik Galatasaray'ın futbolunu olumsuz etkiledi



TÜM DEĞİŞİKLİKLER HATALIYDI

hırvat hocanın Gomis'i oyundan alması da hataydı. Kırmızı karttan sonra 8 kişiyle takıma defans yaptırdı. Kocaman ise Janssen ve Valbuena'yı oyundan alarak yanlış bir hamlede bulundu.



AMAN KAYBETMEYEYİM

Tecrübeli hoca ayrıca Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından cesur hamleler yapamadı... "Aman kaybetmeyeyim" psikolojisiyle 3 puan için saldırmadı. Kocaman'ın bu tutumu taraftarları da kızdırdı.