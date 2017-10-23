Sınıfta kaldılar

Tudor 8 haftalık alışılmış düzeni bozdu. Kırmızı karttan sonra Gomis’i çıkardı. Takıma 8 kişiyle defans yaptırdı... Valbuena ve Janssen'i çıkarması yanlıştı. 20 dakika 10 kişi oynayan rakibinin üzerine cesaretle gitmeyi düşünmedi.
Büyük bir heyecanla beklenen derbide futbol sınıfta kalırken, her iki teknik adam Igor Tudor ve AykutKocaman hatalarıyla büyük tepki topladı. Her iki hoca da galibiyeti değil, beraberliği ön planda tuttu. Tudorve Aykut Kocaman yaptıkları yanlış değişikliklerle de karşılaşmanın berabere bitmesinde başrol oynadı.
İŞLEYEN DÜZENİ NEDEN BOZDU? Tudor takımı 8 puan önde olmasına rağmen sezon başından beri iyi işleyen düzeni bozdu. 11'de 3 stoper oynatıp 4'lü defanstan vazgeçti. Yapılan bu değişiklik Galatasaray'ın futbolunu olumsuz etkiledi
TÜM DEĞİŞİKLİKLER HATALIYDI hırvat hocanın Gomis'i oyundan alması da hataydı. Kırmızı karttan sonra 8 kişiyle takıma defans yaptırdı. Kocaman ise Janssen ve Valbuena'yı oyundan alarak yanlış bir hamlede bulundu.
AMAN KAYBETMEYEYİM Tecrübeli hoca ayrıca Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından cesur hamleler yapamadı... "Amankaybetmeyeyim" psikolojisiyle 3 puan için saldırmadı. Kocaman'ın bu tutumu taraftarları da kızdırdı.
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Aykut hocanın önemli maçlarda, fenerbahçe de doğru oyuncu değişikliği yaptığı nadirdir, eski kafası devam ediyor çünkü bu tip maçlarda deplasmanda kazanmak için oynamıyor, Janssen çıkarılması çok yanlış, rakip 10 kişi kalmış orta sahada ölü top çeviriyoruz, aykut hocam bizim şu an janssenden başka forvetimiz yok, böyle on kişi kalmış rakiplere de karşıda alperide oyuna al ancak valbuenayı çıkarma, baskı ve pas yapma, top çevirmeye gole dönük olmalıdır, boş boş pas ve top oynamayalım,
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