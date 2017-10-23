 ;
Yol Durumu
  1. 1 puan beni mutlu etmedi
  2. Beraberlik adil sonuç

Sınıfta kaldılar

Tudor 8 haftalık alışılmış düzeni bozdu. Kırmızı karttan sonra Gomis’i çıkardı. Takıma 8 kişiyle defans yaptırdı... Valbuena ve Janssen'i çıkarması yanlıştı. 20 dakika 10 kişi oynayan rakibinin üzerine cesaretle gitmeyi düşünmedi.

Sınıfta kaldılar
Büyük bir heyecanla beklenen derbide futbol sınıfta kalırken, her iki teknik adam Igor Tudor ve Aykut Kocaman hatalarıyla büyük tepki topladı. Her iki hoca da galibiyeti değil, beraberliği ön planda tuttu. Tudor ve Aykut Kocaman yaptıkları yanlış değişikliklerle de karşılaşmanın berabere bitmesinde başrol oynadı.

İŞLEYEN DÜZENİ NEDEN BOZDU?
Tudor takımı 8 puan önde olmasına rağmen sezon başından beri iyi işleyen düzeni bozdu. 11'de 3 stoper oynatıp 4'lü defanstan vazgeçti. Yapılan bu değişiklik Galatasaray'ın futbolunu olumsuz etkiledi

TÜM DEĞİŞİKLİKLER HATALIYDI
hırvat hocanın Gomis'i oyundan alması da hataydı. Kırmızı karttan sonra 8 kişiyle takıma defans yaptırdı. Kocaman ise Janssen ve Valbuena'yı oyundan alarak yanlış bir hamlede bulundu.

AMAN KAYBETMEYEYİM
Tecrübeli hoca ayrıca Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından cesur hamleler yapamadı... "Aman kaybetmeyeyim" psikolojisiyle 3 puan için saldırmadı. Kocaman'ın bu tutumu taraftarları da kızdırdı.
Etiketler: ,
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
TARAFTAR (FENERBA&#199;E) TARAFTAR (FENERBAÇE)

Aykut hocanın önemli maçlarda, fenerbahçe de doğru oyuncu değişikliği yaptığı nadirdir, eski kafası devam ediyor çünkü bu tip maçlarda deplasmanda kazanmak için oynamıyor, Janssen çıkarılması çok yanlış, rakip 10 kişi kalmış orta sahada ölü top çeviriyoruz, aykut hocam bizim şu an janssenden başka forvetimiz yok, böyle on kişi kalmış rakiplere de karşıda alperide oyuna al ancak valbuenayı çıkarma, baskı ve pas yapma, top çevirmeye gole dönük olmalıdır, boş boş pas ve top oynamayalım,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 10:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar