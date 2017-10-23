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Özbek yine uğur yaptı

Galatasaray Başkanı her zamanki gibi totemini sürdürdü. Özbek maçı televizyondan izleyerek Türk Telekom Stadı’na gelmedi.

Özbek yine uğur yaptı
Galatasaray Kulübü Başkanı her zamanki gibi totemini Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide de sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelmedi. Başkan Dursun Özbek son olarak takımının Östersunds'la 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçına gelmişti.

TV'DEN İZLEDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dünkü karşılaşmayı da televizyondan takip etmeyi tercih etti. Özbek'in stada gelmediği dönemde 4 lig maçına çıkan Sarı-Kırmızılı ekip bu karşılaşmaların hepsini kazanmayı başarmıştı. Özbek bu nedenle dün de gelmedi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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