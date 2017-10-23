Özbek yine uğur yaptı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek her zamanki gibi totemini Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide de sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelmedi. Başkan Dursun Özbek son olarak takımının Östersunds'la 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçına gelmişti.
TV'DEN İZLEDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dünkü karşılaşmayı da televizyondan takip etmeyi tercih etti. Özbek'in stada gelmediği dönemde 4 lig maçına çıkan Sarı-Kırmızılı ekip bu karşılaşmaların hepsini kazanmayı başarmıştı. Özbek bu nedenle dün de gelmedi.
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