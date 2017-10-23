Milli Takım'a alkış

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncuları TT Arena'da dev derbiyi seyretti. Tam takım halinde Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyen Ampute Milli Takım oyuncularına karşılaşmadan önce tribünler büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.



GÖSTERİ YAPTILAR

Ampute Milli Takım oyuncuları devre arasında da sahada gösteriler yaptı. Milliler ayrıca maç öncesi iki takımın futbolcularıyla sohbet etti.