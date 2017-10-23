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Galatasaray: 0 Fenerbahçe: 0 Cüneyt Çakır sıfır

Merakla beklenen derbide iki takım da futbol oynamadı. Ortaya gerilim filmi çıktı... Fener'in golünü ve Cimbom'un penaltısını vermeyen Çakır da herkesi çıldırttı

Galatasaray: 0 Fenerbahçe: 0 Cüneyt Çakır sıfır
Derbiden gülen çıkmadı... Günlerdir merakla beklenen dev maçta Galatasaray ve Fenerbahçe, TT Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. 3. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Tolga Ciğerci, Feghouli'yi gördü. Cezayirli futbolcunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti. 20'de Gomis rakiplerinden sıyrıldı. Vuruşunu kaleci Kameni kontrol etti.

JANSSEN ÜST ÜSTE İKİ KEZ KAÇIRDI
40. dakikada Giuliano ile girdiği verkaç sonrası ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Janssen'in şutu üstten dışarı gitti. 43. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Janssen'in yaptığı vuruşta, kaleye paralel giden top uzak taraftan oyun alanını terk etti.

İKİNCİ YARIDA TEK POZİSYON VARDI
49. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltı noktasından kafa vuruşunu Kameni son anda kornere çeldi. 73. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kartını gören Belhanda oyundan atıldı. Kalan dakikalarda Fenerbahçe eksik rakibi önünde gol için bastırdı. Fakat skor değişmedi ve derbi 0-0 bitti.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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