Fener'den Antep'e 25 sayı fark

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Gaziantep Basketbol'u 96-71 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 3. maçında 2. galibiyetini aldı.
TRABZON DA KAZANDI
Jan Vesely 20 sayı, James Nunnaly ise 19 sayıyla galibiyeti getirdi. Sakarya BŞB. Basketbol, Yeşilgiresun'u 86-79 yenerken Trabzonspor da İstanbul BBSK'yı 111-93 yendi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Gazete
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