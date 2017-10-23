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Fener'den Antep'e 25 sayı fark

, Basketbol Ligi’nde Gaziantep'i devirerek 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Sarı-Lacivertliler’de Jan Vesely (20) ve James Nunnally (19) galibiyeti getiren isimlerdi.

Fenerden Antepe 25 sayı fark
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Gaziantep Basketbol'u 96-71 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla 3. maçında 2. galibiyetini aldı.

TRABZON DA KAZANDI
Jan Vesely 20 sayı, James Nunnaly ise 19 sayıyla galibiyeti getirdi. Sakarya BŞB. Basketbol, Yeşilgiresun'u 86-79 yenerken Trabzonspor da İstanbul BBSK'yı 111-93 yendi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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