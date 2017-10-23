 ;
Yol Durumu
  1. Tudor: Fenerbahçe’den alınan 1 puan iyi
  2. Cüneyt Çakır AYARI!

Çıldırtan kararlar!

6. dakikada Fenerbahçeli Janssen, Serdar’dan topu kaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Çakır golü iptal etti... 59'da F.Bahçeli Hasan Ali, ceza sahası içinde topu elle kesti. Çakır penaltıyı es geçti. Çakır'ın deki 5 kararı çok tartışıldı

Çıldırtan kararlar!
Dev yi yöneten Cüneyt Çakır, kararlarıyla çok konuşulucak. Türkiye'nin 1 numaralı hakemi, maçın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan kararlar verdi. Henüz 6. dakikada Janssen, Serdar'dan kaptığı golle, fileleri havalandırdı. Ancak Çakır golü vermedi. F.Bahçe cephesi bu pozisyonun temiz olduğunu iddia etti.

F.BAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ
YİNE ilk yarıda ceza sahası içerisinde savunmadan seken top Serdar Aziz'in eline çarptı... Cüneyt Çakır yine 'devam' kararı verdi.

GALATASARAY DA İSYAN ETTİ
56'DA G.Saray'da Denayer'in kafa vuruşunda top ceza sahası içinde Neto'nun eline çarptı. Hakem oyunu devam ettirdi. 59'da Feghouli, ceza sahası içinde Hasan Ali'yi geçerken top F.Bahçeli futbolcunun eline çarptı.

PENALTI BEKLERKEN ATILDI
ÇAKIR, Hasan Ali'nin pozisyonunda da devam dedi. 73'te Belhanda, Kameni'yi geçtikten sonra yerde kaldı. Penaltı bekliyordu ama hakem Belhanda'yı oyundan attı. Çakır'ın kararları tepki topladı.


Janssen, Serdar Aziz'den topu kaparak topu ağlara gönderdi. Fakat hakem golü vermedi.


DAKiKA 10


DAKiKA 56



FEGHOULI ceza sahası içinde kaleye doğru yönelirken Hasan Ali topu elle kesti. Ama hakem 'devam' kararı verdi.




BELHANDA ŞAŞTI KALDI!
G.Saray'da Belhanda, penaltı beklediği pozisyonda hakemi aldattığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Belhanda karar sonrası şaşkındı.
Etiketler: , ,
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar