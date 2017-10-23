6. dakikada Fenerbahçeli Janssen, Serdar’dan topu kaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Çakır golü iptal etti... 59'da F.Bahçeli Hasan Ali, ceza sahası içinde topu elle kesti. Çakır penaltıyı es geçti. Çakır'ın derbideki 5 kararı çok tartışıldı
Dev derbiyi yöneten CüneytÇakır, kararlarıyla çok konuşulucak. Türkiye'nin 1 numaralı hakemi, maçın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan kararlar verdi. Henüz 6. dakikada Janssen, Serdar'dan kaptığı golle, fileleri havalandırdı. Ancak Çakır golü vermedi. F.Bahçe cephesi bu pozisyonun temiz olduğunu iddia etti.
F.BAHÇE TEPKİ GÖSTERDİ YİNE ilk yarıda ceza sahası içerisinde savunmadan seken top Serdar Aziz'in eline çarptı... CüneytÇakır yine 'devam' kararı verdi.
GALATASARAY DA İSYAN ETTİ 56'DA G.Saray'da Denayer'in kafa vuruşunda top ceza sahası içinde Neto'nun eline çarptı. Hakem oyunu devam ettirdi. 59'da Feghouli, ceza sahası içinde Hasan Ali'yi geçerken top F.Bahçeli futbolcunun eline çarptı.
PENALTI BEKLERKEN ATILDI ÇAKIR, Hasan Ali'nin pozisyonunda da devam dedi. 73'te Belhanda, Kameni'yi geçtikten sonra yerde kaldı. Penaltı bekliyordu ama hakem Belhanda'yı oyundan attı. Çakır'ın kararları tepki topladı.
Janssen, Serdar Aziz'den topu kaparak topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Cüneyt Çakır golü vermedi.
DAKiKA 10
DAKiKA 56
FEGHOULI ceza sahası içinde kaleye doğru yönelirken Hasan Ali topu elle kesti. Ama hakem 'devam' kararı verdi.
BELHANDA ŞAŞTI KALDI! G.Saray'da Belhanda, penaltı beklediği pozisyonda hakemi aldattığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Belhanda karar sonrası şaşkındı.
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