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, Ozi için harekete geçiyor

Arsenal, Ozi için harekete geçiyor
Arsenal 'in Oğuzhan için ısrarlı olduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu Sevilla, A.Madrid ve Tottenham'ın istemesi üzerine harekete geçen Arsenal'li yöneticilerin devre arasında kulübün kapısını çalması bekleniyor.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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