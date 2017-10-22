Kayserispor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Atiker Konyaspor'da yönetim kurulunun akşam saatlerinde olağanüstü toplandığını kaydeden Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak" dedi.
Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor'un başında çıktığı Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. Geçen sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayarak yeni sezon öncesi Süper Kupayı alan yeşil-beyazlı takım ligde 7 puanla 17. sırada yer alıyor.
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isabet oldu,,guzelim takimi ne hale soktu,,,iyi bir alt yapi hocasi olur,,,hamza hamzaoglu'nu veya ertugrul saglam'i getirsinler,,,
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