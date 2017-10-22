 ;
Yol Durumu
  1. UEFA'dan Beşiktaş'a şok ceza
  2. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

Galatasaraylı yıldızlardan Cüneyt Çakır'a sitem

Tartışmalı derbinin ardından Sarı Kırmızılı futbolculardan ve kaptan karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdiler.

Galatasaraylı yıldızlardan Cüneyt Çakıra sitem
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı futbolculardan ve kaptan karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdiler. Hasan Ali Kaldırım ile yaşanan tartışmalı pozisyonun penaltı olduğunu belirten Feghouli "Çok ufak detaylar yüzünden berabere kaldık. Daha iyisi olabilirdi. Pozisyon penaltıydı. Yan hakeme de çok yakındı. Maç içerisinde insan hataları olabiliyor.Kırmızı kartı en iyi olduğumuz dakikalarda gördük. Kalan dakikaları kapalı oynamak zorunda kaldık." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın kaptanı Muslera ise " Bakıldığı zaman maça iyi başladık, Ndiaye ve Fernado ile pozisyon da bulduk, Gomis ile kaçırdığımız goller de var. Sarı kartlar var, bunlar adil mi bakmak lazım.Çok pozisyon bulduk, baskıları doğru yerde yaptık. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi kaldık defans yapmak zorunda kaldık'' diye konuştu.
Etiketler: ,
  • 22 Ekim 2017, Pazar 22:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
KARAKALEM KARAKALEM

SATILMIŞ HAKEM 3 PUANIMIZI ÇALDI, GÜYA ÜLKENİN EN İYİ HAKEMİ, YAZIKLAR OLSUN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 10:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar