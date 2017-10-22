İlk yarıdaki tartışmalı kararları ile Fenerbahçetaraftarını adeta çileden çıkartan Çakır, maçın ikinci yarısında bu kez de Galatasaray taraftarına saç baş yoldurttu.



Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında Denayer, kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak Josef'in elinden döndü. Gözler bir anda Çakır'a çevrildi ve sarı-kırmızılı futbolcular "penaltı" bekledi ancak Çakır devam dedi.



Bu pozisyondan yaklaşık 4 dakika sonra bu kez Feghouli, 59. dakikada Hasan Ali ile girdiği ikili mücadele sonrasında meşin yuvarlak Hasan Ali'nin eline çarptı ancak Çakır bu pozisyonda da penaltı noktasını işaret etmedi.



