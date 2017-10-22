Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray'dan hoparlör hamlesi geldi. Geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşmalarda sahaya doğru dönük olan dev hoparlör, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde tam tersi istikamete çevrildi. Fenerbahçe taraftarının bulunduğu tribüne doğru çevrilen hoparlör nedeniyle, Fenerbahçe taraftarının karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlar güçlükle duyuldu.
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