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'dan hoparlör hamlesi

Türk Telekom Stadyumu'nda geçtiğimiz haftalarda sahaya dönük olan hoparlör, karşılaşması öncesinde tam tersi istikamete çevrilerek rakip takım tribününe doğru yönlendirildi.

Galatasaraydan hoparlör hamlesi
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maç öncesinde 'dan hoparlör hamlesi geldi. Geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşmalarda sahaya doğru dönük olan dev hoparlör, mücadelesi öncesinde tam tersi istikamete çevrildi. Fenerbahçe taraftarının bulunduğu tribüne doğru çevrilen hoparlör nedeniyle, Fenerbahçe taraftarının karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlar güçlükle duyuldu.
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  • 22 Ekim 2017, Pazar 19:36
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