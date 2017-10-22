 ;
Yol Durumu
  1. Sınıfta kaldılar
  2. UEFA'dan Beşiktaş'a şok ceza

F.Bahçelileri çıldırtan karar!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile arasındaki derbide hakem Cüneyt Çakır sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken bir düdük çaldı.

F.Bahçelileri çıldırtan karar!

Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya Galatasaray etkili başlasa da 6. dakikada Janssen'le ağları havalandırdı ancak hakem Cüneyt Çakır bu golü geçerli saymadı.

Maçın 6. dakikasında Janssen'in golü, Hollandalı'nın Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu pozisyona itiraz ederken, bu pozisyon sonrasında Aykut Kocaman ile Igor Tudor arasında tartışma çıktı.
Etiketler:
  • 22 Ekim 2017, Pazar 21:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
&#199;ARŞI ÇARŞI

FB Gerilimle besleniyor her maçta rakip 10 kişi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 00:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar