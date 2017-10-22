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F.Bahçeli taraftarlardan alkış toplayan hareket

- derbisinde deplasman tribününde yer alan sarı lacivertli taraftarlardan alkışlanacak bir jest geldi.

F.Bahçeli taraftarlardan alkış toplayan hareket

'ın tribün lideri olan ve 2008 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmeniçin, derbide deplasman tribününde yer alan taraftarları 'Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen!' pankartı açtı.

İki takım arasında oynanan maçlarda daha önce gerginlikler ön plana çıkarken Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu hareket övgü topladı.
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  • 22 Ekim 2017, Pazar 18:54
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