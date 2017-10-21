Trabzonspor yine kayıplarda

Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u konuk etti. Geçen hafta, TM Akhisarspor karşısında uğradığı 6-1'lik hezimet sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayırıp Rıza Çalımbay ile anlaşan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a Okay Yokuş'lunun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezona 'kuruluşunun 50. yılında şampiyonluk' parolasıyla giren ancak lige kötü başlayan Trabzonspor, yeni teknik direktörüyle aradığını ilk maçta bulamadı. Bordo-mavililer, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında da 1-0 mağlup olarak üst üste 5. lig maçında da puan kaybetti!

TRABZONSPOR 5 HAFTADIR SUSKUN

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece ikisinden galibiyetle ayrılabildi. Bordo-mavililer, 7 maçtan 1 puan çıkarırken 5'inde ise mağlup oldu. Karadeniz ekibi ayrıca son dört maçında galibiyet alamadı.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. Kritik maçta Trabzonspor 9 haftada 9 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 11 puanla 11. sırada yer alıyor.

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