Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Hüseyin Göçek ise derbi mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.



YAKLAŞIK 1 YIL SONRA F.BAHÇE MAÇINA ATANDI

Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı lacivertlilerin 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada düdük çalmıştı.



Çakır, Galatasaray'ın ise 5. hafta Kasımpaşa karşılamasında görev almıştı. Sarı kırmızılılar Çakır'ın yönettiği maçtan 2-0 galip ayrıldı.



ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE FENER ÖNDE

Cüneyt Çakır, daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 10 derbide görev aldı. Çakır'ın yönettiği bu maçlarda sarı-lacivertliler 6 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı..

İşte haftanın hakemleri;

