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’dan bir jest daha

Fikret Orman’dan bir jest daha
Devler Ligi'nde 3'te 3 yapan Beşiktaşlı oyuncular ayrı zamanda prim zengini oldu. Sezon başında galibiyete 10'ar bin Euro prim verilmesini kararlaştıran Başkan Fikret Orman, Porto ve Leipzig maçında yaptığı gibi 1.5 milyon Euro'luk primin yarısını takıma dağıtma kararı aldı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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