Fikret Orman’dan bir jest daha

Devler Ligi'nde 3'te 3 yapan Beşiktaşlı oyuncular ayrı zamanda prim zengini oldu. Sezon başında galibiyete 10'ar bin Euro prim verilmesini kararlaştıran Başkan Fikret Orman, Porto ve Leipzig maçında yaptığı gibi 1.5 milyon Euro'luk primin yarısını takıma dağıtma kararı aldı.