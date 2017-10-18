Avrupa Kartal'ın işi... Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçına çıkan Beşiktaş, Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderliğini sürdürdü... Siyah-Beyazlılar böylece ikinci tur yolunda dev bir adım atmış oldu. Gruptaki diğer maçta ise Leipzig, Porto'yu evinde 3-2 mağlup ederek 4 puanla 2. sırada yerleşti.



GERİ DÜŞTÜK AMA YILMADIK

7. dakikada Babel'in attığı gol hatalı ofsayt bayrağının kurbanı oldu. 21. dakikada Atiba'nın sert vuruşunu kaleci Subasic kornere gönderdi. 30. dakikada Falcao, Pepe'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla Monaco'yu 1-0 öne geçirdi. Fakat bu gole 4 dakika sonra yanıt verdik. Quaresma'nın ortasında altıpas içinde yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55. dakikada Tolgay'ın ceza sahasının dışından şutu direkten döndü. Topu önünde bulan Babel, Cenk'e çıkardı. Cenk de şık bir plase ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Kartal üç puanı kaptı.