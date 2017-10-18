Avrupa Kartal'ın işi... ŞampiyonlarLigi G Grubu'ndaki 3. maçına çıkanBeşiktaş, Monaco'yu deplasmanda2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderliğinisürdürdü... Siyah-Beyazlılar böylece ikinci turyolunda dev bir adım atmış oldu. Gruptaki diğermaçta ise Leipzig, Porto'yu evinde 3-2 mağlupederek 4 puanla 2. sırada yerleşti.
GERİ DÜŞTÜK AMA YILMADIK
7. dakikada Babel'in attığı gol hatalı ofsayt bayrağının kurbanı oldu. 21. dakikada Atiba'nın sert vuruşunu kaleci Subasic kornere gönderdi. 30. dakikada Falcao, Pepe'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla Monaco'yu 1-0 öne geçirdi. Fakat bu gole 4 dakika sonra yanıt verdik. Quaresma'nın ortasında altıpas içinde yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55. dakikada Tolgay'ın ceza sahasının dışından şutu direkten döndü. Topu önünde bulan Babel, Cenk'e çıkardı. Cenk de şık bir plase ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Kartal üç puanı kaptı.
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