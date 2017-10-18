 ;
Yol Durumu
  1. Devler Ligi’nin efendisi
  2. Karakterimizi gösterdik

Tosunami

Falcao’nun golü ile yenik duruma düşen Beşiktaş yılmadı. ’un iki golüyle tarih yazdı...

Tosunami
Avrupa Kartal'ın işi... Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçına çıkan Beşiktaş, Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderliğini sürdürdü... Siyah-Beyazlılar böylece ikinci tur yolunda dev bir adım atmış oldu. Gruptaki diğer maçta ise Leipzig, Porto'yu evinde 3-2 mağlup ederek 4 puanla 2. sırada yerleşti.

GERİ DÜŞTÜK AMA YILMADIK
7. dakikada Babel'in attığı gol hatalı ofsayt bayrağının kurbanı oldu. 21. dakikada Atiba'nın sert vuruşunu kaleci Subasic kornere gönderdi. 30. dakikada Falcao, Pepe'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla Monaco'yu 1-0 öne geçirdi. Fakat bu gole 4 dakika sonra yanıt verdik. Quaresma'nın ortasında altıpas içinde yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55. dakikada Tolgay'ın ceza sahasının dışından şutu direkten döndü. Topu önünde bulan Babel, Cenk'e çıkardı. Cenk de şık bir plase ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Kartal üç puanı kaptı.
Etiketler:
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar