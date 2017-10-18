Trabzon yeni teknik direktörünü buldu... Akhisar'a 6-1 kaybedilen maçtan sonra Ersun Yanal'la yollarını ayıran Bordo- Mavililer, ardından Fatih Terim ile temasa geçmis, ancak deneyimli teknik adam ikna edilememisti. Bunun üzerine Rıza Çalımbay'la görüsen Baskan Muharrem Usta, mutlu sona ulastı.



1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor yönetimi, Çalımbay'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 1.5 yıllık anlasma sagladı. Fırtına, deneyimli teknik adamın performansından memnun kalırsa Çalımbay, seneye de takımda kalacak.



​YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Rıza Çalımbay, bugün Trabzon'a gelecek ve öglen saatlerinde resmi sözlesmeye imza atacak. Çalımbay'ın Trabzon'daki yardımcılarının Servet Çetin, Bülent Albayrak ve Hüseyin Çimsir olması bekleniyor.



ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ

TAKVIM'E konusan Rıza Çalımbay, "Trabzonspor'a geldigim için çok mutluyum. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Trabzonspor'da büyük islere imza atacagız. Göreve baslamak için sabırsızlanıyorum. " diye konustu.



YUNUS EMRE SEL