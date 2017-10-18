 ;
Yol Durumu
  1. Devler Ligi’nin efendisi

Trabzon'da

Fatih Terim’i ikna edemeyen Bordo-Mavililer, ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli teknik direktör, bugün Trabzon’a gelip resmi imzayı atacak...

Rıza Çalımbay Trabzonda
Trabzon yeni teknik direktörünü buldu... Akhisar'a 6-1 kaybedilen maçtan sonra Ersun Yanal'la yollarını ayıran Bordo- Mavililer, ardından Fatih Terim ile temasa geçmis, ancak deneyimli teknik adam ikna edilememisti. Bunun üzerine Rıza Çalımbay'la görüsen Baskan Muharrem Usta, mutlu sona ulastı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor yönetimi, Çalımbay'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 1.5 yıllık anlasma sagladı. Fırtına, deneyimli teknik adamın performansından memnun kalırsa Çalımbay, seneye de takımda kalacak.

​YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Rıza Çalımbay, bugün Trabzon'a gelecek ve öglen saatlerinde resmi sözlesmeye imza atacak. Çalımbay'ın Trabzon'daki yardımcılarının Servet Çetin, Bülent Albayrak ve Hüseyin Çimsir olması bekleniyor.

ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ
TAKVIM'E konusan Rıza Çalımbay, "Trabzonspor'a geldigim için çok mutluyum. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Trabzonspor'da büyük islere imza atacagız. Göreve baslamak için sabırsızlanıyorum. " diye konustu.

YUNUS EMRE SEL
Etiketler:
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 02:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar