Trabzonyeni teknik direktörünübuldu... Akhisar'a 6-1kaybedilen maçtansonra Ersun Yanal'layollarını ayıran Bordo-Mavililer, ardındanFatih Terim ile temasageçmis, ancak deneyimliteknik adam iknaedilememisti. Bununüzerine Rıza Çalımbay'lagörüsen BaskanMuharrem Usta,mutlu sona ulastı.
1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI Trabzonsporyönetimi, Çalımbay'la1 yılı opsiyonlu olmaküzere toplamda 1.5yıllık anlasma sagladı.Fırtına, deneyimliteknik adamın performansındanmemnunkalırsa Çalımbay, seneyede takımda kalacak.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU Rıza Çalımbay,bugün Trabzon'a gelecekve öglen saatlerinderesmi sözlesmeyeimza atacak. Çalımbay'ınTrabzon'dakiyardımcılarının ServetÇetin, Bülent Albayrakve Hüseyin Çimsir olmasıbekleniyor.
ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ TAKVIM'E konusan Rıza Çalımbay, "Trabzonspor'a geldigim için çok mutluyum. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Trabzonspor'da büyük islere imza atacagız. Göreve baslamak için sabırsızlanıyorum. " diye konustu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.