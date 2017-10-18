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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme

Süper Lig'in en kritik maçını yönetecek hakemle ilgili olarak pazartesi günü ilk olarak Cüneyt Çakır'ın favori, Fırat Aydınus'un plase, Mete Kalkavan'ın sürpriz olduğu belirtilmişti.

9. hafta hakemlerini atamak için toplanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır'ı uygun görmüştü. Ancak iddialara göre, Fenerbahçe cephesinin Çakır'a mesafeli oluşu ve bu konuda tepki koyması sonucu Fırat Aydınus ismi ağırlık kazandı.

Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı-lacivertli takımın 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

Çakır bu maçta Moussa Sow'un röveşata ile attığı golü faul nedeniyle iptal ederek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Çakır o maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmadı. MHK ligin 9. hafta maçlarında görev alacak isimleri yarın açıklayacak.

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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 22:02
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