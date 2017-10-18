UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda geçen yılın yarı finalisti Monaco'yu 2-1 mağlup ederek tarih yazan Beşiktaş, Fransız basınında geniş yer buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda geçen yılın yarı finalisti Monaco'yu 2-1 mağlup ederek tarih yazan Beşiktaş, Fransız basınında geniş yer buldu.
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asıl hakem monakonun fark yemesini önledi babel'in attığı nizami golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
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