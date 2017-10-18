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'ın zaferi Fransız basınında!

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında 'yu deplasmanda mağlup etmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda geçen yılın yarı finalisti 'yu 2-1 mağlup ederek tarih yazan , Fransız basınında geniş yer buldu.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 16:21
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

asıl hakem monakonun fark yemesini önledi babel'in attığı nizami golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 18.10.2017 16:36
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