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Alman gazetecinin Erdoğan sorusuna Avcı'dan yanıt!

Abdullah Avcı, Hoffenheim maçı öncesi Alman gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorduğu 'tuzak' soruya sert bir yanıt verdi.

Alman gazetecinin Erdoğan sorusuna Avcıdan yanıt!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Hoffeheim ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında bir Alman gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorusuna maruz kaldı.

Avcı, bir Alman basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı izleyip izlemeyeceğini sorması üzerine ise, "Cumhurbaşkanımızın maçımızı izleyip izlemeyeceğini bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız bir futbol hayranıdır, sadece bizimle alakalı değil. Futbolu çok seviyor ama seyredip seyretmeyeceğini bilmiyorum. Aslında teknik bir soru sormanızı beklerdim." yanıtını verdi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 23:59
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