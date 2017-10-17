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'un yeni hocası belli oldu

Teknik direktör arayışında olan 'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonsporun yeni hocası belli oldu

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışında olan 'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da görev yapmıştı

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  • 17 Ekim 2017, Salı 22:45
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