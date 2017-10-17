Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da görev yapmıştı
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
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