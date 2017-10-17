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Terim 'ye bir ihtar daha çekti

Federasyon yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım'daki görevine son verdiği Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi, paranın ödenmesini bir kez daha talep etti.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 11:57
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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fatih fatih

yazıklar olsun

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evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 14:34
sevdam tr sevdam tr

ben bu adami nmilli takimda nede gsde gormek istemiyorum zaten gsnin parasini bunun gibileri yedi bitirdi birde trabzondan futbolcu alinmasina karsiyim bir zaman gsinin yarisi trabzondan geldi boylece parayi sovuclediler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 13:57
ayhnkrblt ayhnkrblt

Trabzonspor senin hakkından gelir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 13:38
VATAN VATAN

NE BAŞARI VARDA UTANMADAN BİRDE PARA İSTİYORLAR.TÜRK FİTBOLUNUN HALİ BELLİ .AMA ÖNEMLİ DEĞİL ALANDA MENMUN VERENDE GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL.

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evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 12:47
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