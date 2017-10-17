Federasyon yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım'daki görevine son verdiği Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi, paranın ödenmesini bir kez daha talep etti.
Federasyon yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım'daki görevine son verdiği Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi, paranın ödenmesini bir kez daha talep etti.
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yazıklar olsun
ben bu adami nmilli takimda nede gsde gormek istemiyorum zaten gsnin parasini bunun gibileri yedi bitirdi birde trabzondan futbolcu alinmasina karsiyim bir zaman gsinin yarisi trabzondan geldi boylece parayi sovuclediler
Trabzonspor senin hakkından gelir.
NE BAŞARI VARDA UTANMADAN BİRDE PARA İSTİYORLAR.TÜRK FİTBOLUNUN HALİ BELLİ .AMA ÖNEMLİ DEĞİL ALANDA MENMUN VERENDE GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL.
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