Beşiktaş'ın Monaco deplasmanını Siyah Beyazlı kulübün özel davetlileri yerinde takip etti. Monaco - Beşiktaş maçını takip eden bir diğer önemli isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ydu.

Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelerek görevine devam kararı alan Lucescu, II. Louis Stadı'nda karşılaşmayı takip etti.







