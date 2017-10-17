Beşiktaş'ın Monaco deplasmanını Siyah Beyazlı kulübün özel davetlileri yerinde takip etti. Monaco - Beşiktaş maçını takip eden bir diğer önemli isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ydu.
Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelerek görevine devam kararı alan Lucescu, II. Louis Stadı'nda karşılaşmayı takip etti.
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