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Tepkileri kafama takmadım

Açılış golünü atan Ozan, “Sezon başında tepkiler oldu. Ama bunları hocamın desteği ile aştım”

Tepkileri kafama takmadım
'de özellikle ligin başlarında tartışılan isimlerinden birisi olan Ozan Tufan, dün akşam 4. dakikada maçın açılış golünü atan isim oldu. Maç sonunda konuşan Ozan, "Sezon başında tepkiler oldu. Ama bunları hocamın desteği ile aştım ve çok kafama takmadım. Derbi öncesi çok kritik bir galibiyet aldık. Galatasaray maçından da en iyi sonucu almak istiyoruz." dedi
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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