HER HATTIYLA TEL TEL DÖKÜLDÜ
53'TE Akhisar Henrique'nin penaltı golüyle 4-1'i buldu. Yol geçen hanına dönen Trabzonspor savunmasının hatalarını iyi degerlendiren Akhisar Henrique ve Kadir ile 6-1'i buldu.
ERSUN YANAL YİNE SINIFTA KALDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yine büyük hatalara imza attı. Ilk 8 haftada ideal 11'i kuramayan Yanal, elindeki önemli yıldızlara ragmen, Akhisarspor'dan evinde 6 gol yedi.
YÖNETİME ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR
BORDO-MAVILI yönetimin bugün toplanacagı ve Yanal'ın görevine son verecegi ögrenildi. Taraftarlar da dün aksam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek yönetimi ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ!
TARIHI rezalet sonrasında Trabzonspor Yönetimi, soyunma odasına indi ve Ersun Yanal ile görüsme gerçeklestirdi. Yanal maçtan sonra, "Geçen hafta Besiktas karsısında aldıgımız sonucun üstüne böyle bir oyun ve skoru kimse tahmin edemezdi, öngöremezdi. Bugünkü skor herkes için travmatik sonuçtu. Oyuncuların iyi niyetinden, kazanmak için ortaya koydugu tavrından süphem yok" diye konustu.
HENÜZ ÇOK TAZE!
Yanal, "Su anda çok sıcak ve taze olan bu konu için her seyi yırtıp atmak zarar vermek çok kolaydır. En kısa süre içerisinde takımımızla ilgili alınacak kararlarla ilgili paylasım yapacagız. Ne gerekiyorsa yapacagız" dedi.
YEREL MEDYADAN ÇOK SERT TEPKİ
Trabzon medyası, Akhisar hezimeti sonrasında yönetime ve Ersun Yanal'a yüklendi. Haber61, "Rezilsiniz" başlığını attı.
YANAL'IN YERİNE 5 ADAY VAR
Karadeniz ekibinde yönetimin bugün Ersun Yanal ile görüşeceği ve iplerin tamamen kopacağı öğrenildi. Bordo-Mavili takımda hoca adayları olarak Fatih Terim, Mustafa Reşit Akçay, Rıza Çalımbay, Robert Prosinecki ve Michel Preud'homme isimleri ön plana çıkıyor.
'BİR DAHA OLMAZ' DEDİ 6 YEDİ!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-3 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra, "Çok net söyleyeyim, bu takım bir daha bunu yaşamaz" ifadelerini kullanmıştı. Yanal'ın takımı dün 6 gol yedi.
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