 ;
Yol Durumu
  1. Carlos Kameni kaleyi bırakmıyor
  2. Seriye devam etmeliyiz

"Maça iyi hazırlandık"

Beşiktaş Teknik Direktörü , Monaco maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandık

yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Maça en iyi şekilde hazırlandık'"İki maç oynandı. Dört maç daha var. Zor bir maç oynayacağız. Bireysel oyuncuları çok kaliteli olan bir takıma karşı oynayacağız. Monaco ile üst üste ik maç yapacağız. Evimizde oynayacağımız maçın ardından grup şekillenecek. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularım burada. Performans olarak tam hazır olmayan oyuncular olabilir. Güzel futbol oynamak iyi sonuç almak istiyoruz. Takım üzerinde herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Ben oyuncularımın ellerinden gelen gayreti göstereceklerini düşünüyorum. Rakibin gücünü biliyoruz. O oyuna kendi oyunumuzla cevap verip iyi sonuç almak istiyoruz. Puanlara bakarak oynamayacağız kendi oyunumuza bakacağız. İyi oyuncuları var. Seyirci baskısı olmasını beklemiyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyorum."
Etiketler:
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 21:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar