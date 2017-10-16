Kafaya taktı 2 golü çaktı

G .Saray ligde doludizgin şampiyonluğa koşarken Gomis attığı gollerle takımını sırtlıyor. Son 2 haftada gol atamayan Fransız yıldız bu durumu kafaya fena taktı. Normal idmanların dışında 1 hafta boyunca ekstra antrenman yaptı. Bununla da sınırlı kalmayan Gomis evinde de özel fizyoterapistiyle çalışarak güç topladı.
TUDOR PSİKOLOG GİBİ DAVRANDI GalatasarayTeknik DirektörüTudor da Gomis'e birpsikolog gibi davrandı.Onunla özel olarakilgilenerek duyduğugüveni anlattı. Bu daFransız futbolcununkendisine olangüvenini artırdı.
FORMASINI HEDİYE ETTİ Cimbom'da tercüman Mert ÇetinKonya maçı öncesi Gomis'le konuşarak, "2 gol atacaksın buna inanıyorum" dedi. Bu tahmin gerçekleşince Gomis, Çetin'e formasını hediye etti.
GOMIS ARA VERMİYOR
Konya maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Gomis, F.Bahçe maçının hazırlıklarına başladı. Yenilenmek için dün masaj koltuğuna yatan Fransız forvet, bu anları Instagram hesabından da paylaştı. Gomis'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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