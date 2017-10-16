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Kafaya taktı 2 golü çaktı

1 hafta özel gol idmanı yaptı. Evinde fizyoterapistiyle çalıştı. Dışarı dahi çıkmadı... Konya önünde şov yaptı... 2 gole imza attı...

Kafaya taktı 2 golü çaktı
G .Saray ligde doludizgin şampiyonluğa koşarken Gomis attığı gollerle takımını sırtlıyor. Son 2 haftada gol atamayan Fransız yıldız bu durumu kafaya fena taktı. Normal idmanların dışında 1 hafta boyunca ekstra antrenman yaptı. Bununla da sınırlı kalmayan Gomis evinde de özel fizyoterapistiyle çalışarak güç topladı.

TUDOR PSİKOLOG GİBİ DAVRANDI
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor da Gomis'e bir psikolog gibi davrandı. Onunla özel olarak ilgilenerek duyduğu güveni anlattı. Bu da Fransız futbolcunun kendisine olan güvenini artırdı.

FORMASINI HEDİYE ETTİ
Cimbom'da tercüman Mert Çetin Konya maçı öncesi 'le konuşarak, "2 gol atacaksın buna inanıyorum" dedi. Bu tahmin gerçekleşince Gomis, Çetin'e formasını hediye etti.

GOMIS ARA VERMİYOR
Konya maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Gomis, F.Bahçe maçının hazırlıklarına başladı. Yenilenmek için dün masaj koltuğuna yatan Fransız forvet, bu anları Instagram hesabından da paylaştı. Gomis'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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