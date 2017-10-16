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'dan derbi göndermesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu , Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Josef de Souzadan derbi göndermesi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu , Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde, son dakikada attığı golün ardından yaşadığı sevinç anının fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Herkese mutlu haftalar. Güzel anılar" yazarak fotoğrafı takipçilerine sundu.

Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 21:02
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