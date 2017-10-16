Galatasaray’ı yenip evimize döneceğiz

Fenerbahçe TeknikDirtektörü Aykut Kocaman,Evkur Yeni Malatyaspormaçının ardındanaçıklamalarda bulundu.
ASLAN'A GÖZDAĞI Malatya'nın açık futbol oynamasını iyi değerlendirdiklerini belirten Kocaman, "Oldukça önemli bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray derbisine motive olacağız. Oradanda istediğimizi alıp döneceğiz" diye konuştu. G.Saray'la aralarındaki 8puanlık farkın kapanacağını da belirten başarılı çalıştırıcı, "Galatasaray daBeşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'leoynayacak" ifadelerini kullandı.
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