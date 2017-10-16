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Galatasaray’ı yenip evimize döneceğiz

Malatya karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kocaman, “Galatasaray deplasmanından istediğimizi alıp döneceğiz” dedi

Galatasaray’ı yenip evimize döneceğiz
Fenerbahçe Teknik Dirtektörü Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

ASLAN'A GÖZDAĞI
Malatya'nın açık futbol oynamasını iyi değerlendirdiklerini belirten Kocaman, "Oldukça önemli bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray derbisine motive olacağız. Oradan da istediğimizi alıp döneceğiz" diye konuştu. G.Saray'la aralarındaki 8 puanlık farkın kapanacağını da belirten başarılı çalıştırıcı, "Galatasaray da Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'le oynayacak" ifadelerini kullandı.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 01:50
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