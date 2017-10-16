Galatasaray’ı yenip evimize döneceğiz

Fenerbahçe Teknik Dirtektörü Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



ASLAN'A GÖZDAĞI

Malatya'nın açık futbol oynamasını iyi değerlendirdiklerini belirten Kocaman, "Oldukça önemli bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray derbisine motive olacağız. Oradan da istediğimizi alıp döneceğiz" diye konuştu. G.Saray'la aralarındaki 8 puanlık farkın kapanacağını da belirten başarılı çalıştırıcı, "Galatasaray da Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'le oynayacak" ifadelerini kullandı.