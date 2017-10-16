Bekle bizi Aslanım

İLK YARININ LİDERİ BİLE OLURUZ
Fener'in Fransız yıldızı Valbuena, "G.Saray'ı yenip ligin favorisinin kim olduğunu göstermeliyiz. G.Saray'ı sahasında yenersek ilk yarıyı lider bitirebiliriz. 1 hafta bu maçı yaşayacağım" dedi.
LİGİN AKIŞI DEĞİŞİR
Portekizli stoper Luis Neto ise "Bu gece aldığımız galibiyet önemli. Moral çok şey demek. Galatasaray maçını kazanmak çok önemli. Bu maç için savaşacağız. Kazanıp ligin akışını değiştireceğiz" diye konuştu.
DERBİLER BİZİM İŞİMİZ
Cezasını tamamlayıp dün gece takımdaki yerini alan Josef de Souza ise, "Derbiler için ekstradan motivasyona gerek yok. Derbiler bizim işimiz. 90 dakika savaşacağız ve kazanacağız" ifadesini kullandı.
GİULİANO'DAN FUTBOL RESİTALİ
F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Giuliano, Yeni Malatyaspor maçındaki performansı ile izleyenleri adeta büyüledi. Sarı-Lacivertli takımın 2. golünü kaydeden Brezilyalı 10 numara 2 de kilit pas verdi. Giuliano, 4 de ikili mücadele kazandı.
HASAN ALİ 694 GÜN SONRA GOL ATTI
Yeni Malatya maçında takımın 3. golünü kaydeden Hasan Ali Kaldırım, tam 694 gün sonra rakip fileleri sarsmayı başardı. Deneyimli oyuncu son golünü 21 Kasım 2015'te Mersin İdman Yurdu'na karşı kaydetmişti.
KOCAMAN 'DAN DÖRT ROTASYON
Fenerbahçe'nin dün geceki 11'inde Akhisar maçına göre 4 değişiklik vardı. Kocaman cezalı Martin Skrtel ile Mehmet Ekici, Mehmet Topal ve Vincent Janssen'in yerlerine, Luis Neto, Nabil Dirar, Josef de Souza ile Roberto Soldado'ya şans verdi.
ERMAN TOROĞLU/90 ARTI FUTBOL
Fenerbahçe ilk 7 maça göre çok istekliydi. Candan oynadılar ve futbol oynamaya çalıştılar. Malatyaspor'da buna izin verdi. Sarı-Lacivertliler ilk devre 3 net pozisyona girdi ve bunların hepsini gole çevirmeyi başardı. Malatya maçı G.Saray derbisi öncesi Fenerbahçe için ciddi bir antrenman oldu.
DİRAR FORMDA DÖNDÜ
Sakatlığının ardından 11'de forma giyen isimlerden birisi olan Nabil Dirar ilk golün asistini yaptığı gibi Fenerbahçe adına en çok koşan isim oldu. 12 km'nin üzerinde koşu mesafesi kaydeden Fas asıllı futbolcu, takıma dinamizm getiren isim oldu. Daha önce 2 penaltı golü atan Giuliano ise ilk kez penaltı dışında gol attı. Brezilyalı futbolcu, "Önemli olan kazanmaktı. Kanatta oynuyorum. Amla yine de gole yakınım" dedi.
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