Usta kalem Hayri Ülgen yılın spor yazarı seçildi

TAKVİM Gazetesi spor yazarı Hayri Ülgen, Çankırı'da yılın spor yazarı seçildi. Usta kalem, "Yaptığım panel sonrası başta milletvekili Hüseyin Yıldız, Emniyet müdürü Saadettin Aksoy, Gençlik Spor Müdürü Ekrem Gerginci, Vali muavinlerine, Amatör spor başkanı ve ekibine, tüm Çankırı halkına, futbolculara bana layık gördükleri ödül için teşekkür ederim" dedi.