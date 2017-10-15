Trabzonspor'un Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1'lik farklı mağlubiyetin ardından taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta'nın yurt dışında olması nedeniyle yarın yapılacak son görüşmede sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan teknik direktör Ersun Yanal ile fesih şartlarının konuşulacağı ve son kararın verileceği belirtildi. Ersun Yanal ile yarın yollarını resmen ayırması beklenen Trabzonspor'da yönetimin yeni teknik adam için yerli mi yoksa yabancı mı olsun konusunda bir görüşme daha yapacağı, yönetim içerisindeki bir grubun yabancı teknik adamdan yana tavır aldığı, bir grubun ise lige tanıyan yerli bir hocanın takımın başına gelmesi noktasında fikirlerini beyan ettiği kaydedildi.