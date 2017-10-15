Trabzonspor evinde darmadağın

Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde 9 puan toplayabilen ve son 3 maçından galibiyet çıkaramayan bordo mavililer, 8'inci hafta karşılaşmasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Seri galibiyet başlatmayı ve zirve yarışının içerisinde kalmayı hedefleyen Trabzonspor, Akhisarspor'a 6-1'lik skorla farklı mağlup oldu.

Süper Lig'de sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Trabzonspor, Beşiktaş maçı 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal, milli takım maçlarında sakatlanan Nijeryalı Ogenyi Onazi ile Slovak Juraj Kucka'nın yerine ilk 11'de Mustafa Akbaş ve Yusuf Yazıcı'ya görev verdi.

En son ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Mustafa Akbaş, 2 hafta sonra sahaya çıktı. Beşiktaş maçında yedek soyunan Yusuf Yazıcı da 1 maç sonra 11'de forma giydi.

AÇILIŞI SERGİNHO YAPTI

Durica'nın hatasında Serginho sağ taraftan ceza alanına girererek kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu uygun durumdaki Henrique'ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda çizgi önünde Mustafa Akbaş'ın çıkardığı meşin yuvarlağı bu kez Serginho, kafayla filelere gönderdi

AKHİSARSPOR'DA 4 ESKİ TRABZONSPORLU

Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk 11'inde daha önce Trabzonspor'da forma giyen 4 oyuncu yer aldı. Soner Aydoğdu, Henrique, Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa 11'de görev aldı. Daha önce bordo-mavili formayı giyen futbolculardan Fatih Öztürk ve Kadir Keleş ise yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor'un eski oyuncularından Olcan Adın sakatlığı nedeniyle Akhisarspor'un 21 kişilik kadrosunda yer almadı.



Bu arada, Trabzonsporlu taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünün boş olduğu gözlendi. Az sayıda Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarları da karşılaşmayı kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

BURAK YILMAZ, 100. MAÇINDA

Bu sezon Trabzonspor'a geri dönen ve lige harika bir giriş yapan Burak Yılmaz, bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı. Tecrübeli golcü, 99 maçta 65 gol kaydetti