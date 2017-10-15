 ;
Yol Durumu
  1. Son nefeste Anadolu Efes
  2. Şampiyonlar kupası Vakıfbank'ın

Fenerbahçe'de şok sakatlık

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçede şok sakatlık

Fenerbahçe'de şoku yaşanıyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde maç kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamada bulundu.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici hakkında şunları söyledi:

"Mehmet Ekici dün yapılan antrenmanda kendi özel çalışırken ağrısı olduğunu söylemiş."

"KAS YIRTIĞI VAR. O YÜZDEN DE KADRODA YOK"
Alınan bilgilere göre 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, ligin 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.
Etiketler:
  • 15 Ekim 2017, Pazar 20:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar