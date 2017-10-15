F.Bahçe'den Cimbom'a 'gözdağı'

Alanyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle toparlanan Fenerbahçe, milli ara öncesi Akhisar'a yenilerek şok yaşamıştı. Hem Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak isteyen hem de ezeli rakibi Beşiktaş'ın puan kaybetmesi fırsat bilen Sarı Lacivertli ekip Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Fenerbahçe'nin Tottenham'dan renklerine bağladığı Vincent Janssen, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3 maç sonra kendisine ilk 11'de yer bulamadı. Janssen'in yerine teknik direktör Aykut Kocaman İspanyol golcü Soldado'ya şans verirdi. Sakatlığı sona eren ve 2 haftalık izni biten Nabil Dirar Malatyasspor maçı ile ilk 11'e döndü. Kocaman, Dirar'ın takıma yeniden dönmesi ile Brezilyalı futbolcu Giuliano'yu forvet arkasında görevlendirdi.

BİR DAKİKADA 2 GOL BİRDEN

Mücadeleye baskılı başlayan Sarı Lacivertliler'de sağ kanatta Nabil Dirar rakibinden çalımla kurtuldu ve ceza sahasına ortaladı. Dirar'ın ortasına iyi şekilde yükselen Ozan Tufan mücadelede durumu 1-0'a getirdi. Bu golün hemen ardından Bu kez son haftaların tartışmalı ismi Giuliano sahneye çıktı. Valbuena'nın ara pasında ceza sahası içerisinde müsait durumda topla buluşan Brezilyalı yıldız futbolcu oldu. Giuliano'nun şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.



EKİCİ'NİN ADALESİNDE 2'NCİ DERECE YIRTIK

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Mehmet Ekici şoku yaşandı. Mücadelenin son çalışmasında sakatlanan ve yapılan kontroller neticesinde sağ arka adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Ekici, Malatyasor maçında takımını yalnız bıraktı. Ekici'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



DİA 5 YIL SONRA SARACOĞLU'NDA

Fenerbahçe forması ile 5 yıl önce Saracoğlu'nda mücadeleye çıkan Dia, bu sefer rakip oldu. En son 2012 yılında Galatasaray ile oynanan maçta sarı-lacivertli ekiple Saracoğlu'nda forma bulan Dia, maç öncesi Volkan Demirel ile hasret giderdi