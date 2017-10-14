Türk futbol tarihinde bir ilk!

Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'inde hiç Türk oyuncu yer almadı ve Süper Lig tarihinde tamamı yabancı oyuncuyla sahaya çıkan ilk takım Galatasaray oldu.

Galatasaray'da 3 sarı kartı olan Serdar Aziz, Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk 11'de riske edilmezken, Jason Denayer onun yerine şans buldu.

Galatasaray'ın Konyaspor 11'inde, Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis yer aldı.

Maç öncesi konuyla ilgili konuşan Tudor; "Ben Türk ya da yabancı oyuncu diye bakmıyorum, 23 kişilik kadroya bakıp en iyi 11 neyse onu sahaya sürüyorum." dedi.