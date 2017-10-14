Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'dan gelen müjdeli haberle rahat bir nefes aldı. Adale ağrısı şikayetinde bulunan Hasan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, forma giyebileceği öğrenildi.

Takımın diğer sol beki İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle sıkıntıya düşen Kocaman, Hasan'dan gelen iyi haberle ilk onbirini de belirledi.

VOLKAN FORMA BEKLİYOR AMA TERCİH KAMENİ

Süper Lig'deki Alanyaspor maçında formayı alan Kameni, sonrasındaki Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında formayı kaptırmamıştı. Maç ve antrenman performansıyla teknik ekibi memnun eden Kamerunlu kaleci, Malatya karşısında da ilk 11'de olacak. İdmanlarda iyi bir görüntü sergileyen Volkan forma bekliyor ama Kocaman 8 puan gerideyken risk almayı düşünmüyor.

Aykut Kocaman, savunmanın sağında Isla, solunda Hasan'a forma verecek. Defansın göbeğinde ise cezalı Skrtel'in yokluğunda Neto-Roman Neustadter ikilisinin forma giyecek.

Savunmanın önünde Josef de Souza ve Mehmet Ekici'yi yanyana görevlendirecek olan Kocaman'ın, ofansif hattının sağında Nabil Dirar, solunda Valbuena forvet arkasında ise Giuliano'yu ilk onbirde sahaya sürecek.

Sarı lacivertlilerde hücum silahı da yine Hollandalı Golcü Vincent Janssen olacak