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G.Saray, ’ı kadrosuna kattı

Genç yeteneklere yatırım yapma kararı alan ’da scout ekibinin uzun süredir izlediği ve olumlu rapor verdiği Altınordu Kulübü'nde forma giyen ’ı kadrosuna kattı.

G.Saray resmen açıkladı
Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de yakından takip edip onay verdiği transfer için resmi imzalarda atıldı. 10 numara pozisyonunda forma giyen ile profesyonel sözleşme imzalandı. Mutlu Aksu Doğan, ilk olarak U21 takımında yani alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 19:38
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