A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki kötü oyununu eleştirdi. Toroğlu Şenol Güneş ve Caner Erkin'i sert bir dille yerdi. İşte o sözler...
Erman Toroğlu: "Şenol Güneş soyunma odasında da..."
Etiketler: Erman Toroğlu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki kötü oyununu eleştirdi. Toroğlu Şenol Güneş ve Caner Erkin'i sert bir dille yerdi. İşte o sözler...
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