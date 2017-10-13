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: "Şenol Güneş soyunma odasında da..."



A Spor yorumcusu , Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki kötü oyununu eleştirdi. Toroğlu Şenol Güneş ve Caner Erkin'i sert bir dille yerdi. İşte o sözler...
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 22:52
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