Timsah kancası!

Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatmasına rağmen Janssen ve Soldado'nun gerisinde kalan Jose Fernandao'ya Bursaspor kancayı attı.



BEKLEYECEĞİZ!

Yeşil-Beyazlılar eski futbolcusunu devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. Fernandao'ya ilgilerini doğrulayan Başkan Ali Ay, "Sezon başında bir girişim olmuştu. Devre arasında yeni bir görüşme olabilir. Fernandao'nun Bursaspor'da yeniden oynamasını isterim. Bekleyip göreceğiz" dedi.