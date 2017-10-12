Timsah kancası!

Bursaspor yönetimi, Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan seki futbolcusu Fernandao için harekete geçti. Başkan Ali Ay, “Fernandao’nun Bursa’da tekrar oynamasını isterim. Devre arası yeni bir görüşme olabilir” dedi...
Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatmasına rağmen Janssen ve Soldado'nun gerisinde kalan Jose Fernandao'ya Bursaspor kancayı attı.
BEKLEYECEĞİZ!
Yeşil-Beyazlılar eski futbolcusunu devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. Fernandao'ya ilgilerini doğrulayan Başkan Ali Ay, "Sezon başında bir girişim olmuştu. Devre arasında yeni bir görüşme olabilir. Fernandao'nun Bursaspor'da yeniden oynamasını isterim. Bekleyip göreceğiz" dedi.
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