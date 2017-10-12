Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında 13,14,15 ve 16 Ekim tarihlerinde oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

13 Ekim Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş: Halis Özkahya

14 Ekim Cumartesi

14.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

16.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.30 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Özgür Yankaya

15 Ekim Pazar

14.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Trabzonspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16 Ekim Pazartesi

20.00 Bursaspor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır