Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında 13,14,15 ve 16 Ekim tarihlerinde oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:
13 Ekim Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş: Halis Özkahya
14 Ekim Cumartesi
14.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor - Göztepe: Hüseyin Göçek
16.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.30 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Özgür Yankaya
15 Ekim Pazar
14.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Trabzonspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16 Ekim Pazartesi
20.00 Bursaspor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
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