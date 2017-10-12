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Sana kapımız sonuna kadar açık

’da istenmeyen adam ilan edilen ve İzlanda yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan ’la görüşen Fenerbahçeli yöneticiler, “Eğer gelmek istersen sana kapımız her zaman açık. Burası da senin yuvan” dedi

Sana kapımız sonuna kadar açık
Fenerbahçe'nin Arda Turan aşkı yeniden alevlendi... Daha önce birçok kez yıldız futbolcu için transfer girişiminde bulunan fakat hedefe ulaşamayan Sarı-Lacivertliler yeniden düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi, Barcelona'da adeta istenmeyen adam haline gelen, ayrıca Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası elemlerindeki İzlanda yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Arda Turan'a kucak açtı.

BU SÖZLER ÇOK DUYGULANDIRDI
Sarı-Lacivertli yöneticilerin tecrübeli yıldızla görüştüğü ve "Sana teklifimiz her zaman geçerli. Eğer gelmek istersen kapımız açık. Burası da senin yuvan" ifadesini kullandığı öğrenildi. Oldukça zor günler geçiren Arda Turan'ın bu sözler sonrasında oldukça duygulandığı da belirtiliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini ifade eden Arda'nın yine ilk tercihi Sarı-Kırmızılılar olacak. Fakat milli futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmezse bu kez Fenerbahçe'nin önerisini ciddi şeklde gündemine alacağı iddia ediliyor.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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parası var,kalitesi yok, parası var,kalitesi yok,

öngörü yani ileriyi gören bir insan arda ile asla çalışmaz ,demekki arda yı isteyen yönetici futbol ruhundan anlamıyor ,acaba orda bu adam nasıl yönetici olmuş ,hemen sazan gibi atlıyor,,

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2017 10:50
cim bom bom cim bom bom

arda yı alın alın ,bir gs olarak sevinirim ,alında takımda milleti birbirine düşürsün ,kim olursan ol ,ilk önce saygı edep gelir ,o kadar

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2017 08:29
Yasin Yasin

Bu tekliften sonra artik Fenerbahce'li degilim!!! Arkadas, nedir bu adama olan ilgi? simdiye kadar ki basarilarina(!) bir bakmak yetmez mi?

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2017 06:19
Mehmet -newyork Mehmet -newyork

FB ye hayirli olsun,,Ridvan Dilman de antrenor'u olsun beraberce destanlar yazsinlar,,,FB ye avrupa sampiyonu yapsinlar tarihe gecsinler ,,,iste buyuk firsat onlara,,hodri meydan,,,gostersinler kendilerini,,,

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2017 02:36
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