TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularıyla bir araya geldi. Riva'daki yemekli toplantıya A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da katıldı. Demirören şampiyon takımı tek tek kutlayarak, "Dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız. Daha önce başarılı sporcuları ödüllendirdiğimiz gibi sizi de ödüllendireceğiz. Bunun adı prim değil, alın teri. Milli ruhunuzun A Milli Takım ve diğer branşlar için örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



ÇOK BÜYÜK KATKI YAPTIK

Demirören göreve geldikleri 5 yıl içinde Bedensel Engelli, İşitme Engelli, Görme Engelli ve Özel Sporcular federasyonlarına toplam 13 milyon 120 bin lira katkı yaptıklarını ifade ederek, "Bu sporcularımız daha fazlasını hak ediyor. Elbette desteğimiz artarak devam edecek" ifadesini kullandı.