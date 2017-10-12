Monaco’da kırmızı alarm

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 17 Ekim'de Monaco ile oynayacağı maç öncesi kırımızı alarm verildi. Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Monaco Kulübü'nden, statta tek bir Türk taraftarının bile olmamasını istedi. Fransızlara olay çıkması halinde sorumluluk kabul edilmeyeceği de bildirdi.



​KİMLİK KONTROLSÜZ BİLET YOK

Beşiktaş Yönetimi'nin bu isteği üzerine Monaco satışları durdurduğu gibi kimlik kontrolüyle bilet vermeye başladı. Ayrıca maç günü ülkeye girmek isteyecek olan Türk pasaportluların girişini de yasakladı.



GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULACAK

Stadın etrafında güvenli bölge oluşturulacak. Nesneler x-ray cihazından geçirilecek ve metal dedektörleriyle kontrol edilecek. Stat girişinde taraftarların üzeri elle aranacak. Stat civarında kuş uçurtulmayacak.



​KASK VE ÇANTALI GİRİŞ YOK

Kask ve çantaların da kapıda teslim edilmesi istendi. Ayrıca stadın tüm kapıları maç başladıktan yarım saat sonra kapatılacak. Bunların yanı sıra maç sırasında stattan ayrılan bir seyirci bir daha içeriye giremeyecek.