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Monaco’da kırmızı alarm

Monaco- maçı öncesi Louis Stadı’nda güvenli bölge oluşutrulacak. Maç günü Türk vatandaşları Monaco’ya alınmayacak. Kimlik kontrolsüz bilet satışı yapılmayacak...

Monaco’da kırmızı alarm
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 17 Ekim'de Monaco ile oynayacağı maç öncesi kırımızı alarm verildi. Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Monaco Kulübü'nden, statta tek bir Türk taraftarının bile olmamasını istedi. Fransızlara olay çıkması halinde sorumluluk kabul edilmeyeceği de bildirdi.

​KİMLİK KONTROLSÜZ BİLET YOK
Beşiktaş Yönetimi'nin bu isteği üzerine Monaco satışları durdurduğu gibi kimlik kontrolüyle bilet vermeye başladı. Ayrıca maç günü ülkeye girmek isteyecek olan Türk pasaportluların girişini de yasakladı.

GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULACAK
Stadın etrafında güvenli bölge oluşturulacak. Nesneler x-ray cihazından geçirilecek ve metal dedektörleriyle kontrol edilecek. Stat girişinde taraftarların üzeri elle aranacak. Stat civarında kuş uçurtulmayacak.

​KASK VE ÇANTALI GİRİŞ YOK
Kask ve çantaların da kapıda teslim edilmesi istendi. Ayrıca stadın tüm kapıları maç başladıktan yarım saat sonra kapatılacak. Bunların yanı sıra maç sırasında stattan ayrılan bir seyirci bir daha içeriye giremeyecek.
Etiketler:
  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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