Monaco’da kırmızı alarm

Beşiktaş'ınŞampiyonlarLigi'nde 17Ekim'de Monaco ileoynayacağı maç öncesikırımızı alarm verildi.Lyon maçında yaşananolaylar nedeniyle sıkıntılaryaşayan Beşiktaş,Monaco Kulübü'nden,statta tek bir Türk taraftarınınbile olmamasınıistedi. Fransızlaraolay çıkması halindesorumluluk kabul edilmeyeceğide bildirdi.
KİMLİK KONTROLSÜZ BİLET YOK Beşiktaş Yönetimi'nin bu isteği üzerine Monaco satışları durdurduğu gibi kimlik kontrolüyle bilet vermeye başladı. Ayrıca maç günü ülkeye girmek isteyecek olan Türk pasaportluların girişini de yasakladı.
GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULACAK Stadın etrafında güvenli bölge oluşturulacak. Nesneler x-ray cihazından geçirilecek ve metal dedektörleriyle kontrol edilecek. Stat girişinde taraftarların üzeri elle aranacak. Stat civarında kuş uçurtulmayacak.
KASK VE ÇANTALI GİRİŞ YOK Kask ve çantaların da kapıda teslim edilmesi istendi. Ayrıca stadın tüm kapıları maç başladıktan yarım saat sonra kapatılacak. Bunların yanı sıra maç sırasında stattan ayrılan bir seyirci bir daha içeriye giremeyecek.
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