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gözyaşlarını tutamadı

Medel gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu , Şili Milli Takımı'nın Brezilya'ya 3-0 yenildiği maç sonrasında göz yaşlarını tutamadı. Medel, "Şimdi başka bir jenerasyonla başlamalıyım. 30 yaşındayım ve daha uzun süre devam edeceğim" dedi.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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