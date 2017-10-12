Lens ve Negredo ilk 11’e

Beşiktaş ligde yarın Gençlerbirliğiile zorlu bir karşılaşma oynayacak.Siyah-Beyazlıtakımda Teknik DirektörŞenol Güneş bu maçtarotasyona gitmeyehazırlanıyor. Bunagöre milli maç yorgunu olan Cenk Tosunve Quaresma'nın maça kulübede başlamasıplanlanıyor. Bu oyuncuların yerine sağ kanattaLens, forvette de Negredo'nun formagiymesi planlanıyor. Oğuzhan ve Atiba'nınise Gençlerbirliği karşısında ilk 11'e döneceğigelen bilgiler arasında.
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