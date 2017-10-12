Lens ve Negredo ilk 11’e

Beşiktaş ligde yarın Gençlerbirliği ile zorlu bir karşılaşma oynayacak. Siyah-Beyazlı takımda Teknik Direktör Şenol Güneş bu maçta rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Buna göre milli maç yorgunu olan Cenk Tosun ve Quaresma'nın maça kulübede başlaması planlanıyor. Bu oyuncuların yerine sağ kanatta Lens, forvette de Negredo'nun forma giymesi planlanıyor. Oğuzhan ve Atiba'nın ise Gençlerbirliği karşısında ilk 11'e döneceği gelen bilgiler arasında.