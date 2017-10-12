Eljif’e dev talip

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Eljif Elmas paylaşılamıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Eljif'e son olarak Manchester United talip oldu. United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetime onun transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi.