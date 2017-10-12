Dış mihraklar saldırıyorsa doğru yoldayız

G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi... Bir konuşma yapan Başkan Dursun Özbek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Özbek'in açıklamaları: "Geçen 3 aylık dönemde 10.9milyon lira karımız oldu. Buna bağlı olarak özkaynaklarda artış 97milyon 300 bin liraya ulaştı. Bu konudaki faaliyetlerimiz sürecek."
HASILAT 1 YILDA İKİYE KATLANDI "31 Ağustos2016'da 64 milyonlira olan hasılatımız,1 yılda 147 milyon lirayaçıkmıştır. Bundaen önemli sebeplerdenbiri, taraftarımızın ilgisidir.Bu birlik ve beraberliğimizindevamınırica ediyorum."
RAPORLARI DİVAN'A GÖNDERDİK "GERİYE dönük faaliyet raporlarını Divan'a teslim ettik. 'Bunları neden elinde tutuyorsun, amacın mı var' diyorlar. Allah aşkına, böyle bir amaç kim taşıyabilir. Böyle bir şeyi Galatasaraylı aklından nasıl geçirir?"
BU BERABERLİK DAİM OLSUN "Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Eğer dış mirhaklar bize saldırılıyorsa, doğru yoldayız. Bu birlik ve bareberliğimiz daim olsun. Biz sıkıntılı günleri geride bırakıyoruz. Ne mutlu Galatasaraylıyımdiyene."
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