 ;
Yol Durumu
  1. Sana kapımız sonuna kadar açık
  2. Aslan'da Konya mesaisi sürüyor

Dış mihraklar saldırıyorsa doğru yoldayız

Şu anda birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyleyen , “Eğer dış mihraklar bize saldırılıyorsa, doğru yoldayız... Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene” diye konuştu.

Dış mihraklar saldırıyorsa doğru yoldayız
G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi... Bir konuşma yapan Başkan Dursun Özbek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Özbek'in açıklamaları: "Geçen 3 aylık dönemde 10.9 milyon lira karımız oldu. Buna bağlı olarak özkaynaklarda artış 97 milyon 300 bin liraya ulaştı. Bu konudaki faaliyetlerimiz sürecek."

HASILAT 1 YILDA İKİYE KATLANDI
"31 Ağustos 2016'da 64 milyon lira olan hasılatımız, 1 yılda 147 milyon liraya çıkmıştır. Bunda en önemli sebeplerden biri, taraftarımızın ilgisidir. Bu birlik ve beraberliğimizin devamını rica ediyorum."

RAPORLARI DİVAN'A GÖNDERDİK
"GERİYE dönük faaliyet raporlarını Divan'a teslim ettik. 'Bunları neden elinde tutuyorsun, amacın mı var' diyorlar. Allah aşkına, böyle bir amaç kim taşıyabilir. Böyle bir şeyi Galatasaraylı aklından nasıl geçirir?"

BU BERABERLİK DAİM OLSUN
"Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Eğer dış mirhaklar bize saldırılıyorsa, doğru yoldayız. Bu birlik ve bareberliğimiz daim olsun. Biz sıkıntılı günleri geride bırakıyoruz. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene."
Etiketler:
  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar