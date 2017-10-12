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Bir maçtan fazlası

Kocaman’ın öğrencilerine, “Artık kayıp istemiyorum. Taraftarlarımız ve camia bizden iyi futbol, farklı skor bekliyor. Yeni Malatyaspor sınavı bir maçtan fazlası” dedi

Bir maçtan fazlası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, pazar günü karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kocaman'ın oyuncularına, "Milli aradan önce Akhisar Belediye'ye kaybederek Alanyaspor ve Beşiktaş galibiyetlerini çöpe attık. Ancak her şey geride kaldı. Artık kayıp istemiyorum. Taraftarımız ve camia artık bizden iyi futbol, farklı skor bekliyor. Yeni Malatyaspor sınavı bu yüzden bir maçtan fazlası" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray, 8 puan önümüzde lider olabilir. Ama lig uzun maraton bu fark kapanır" diyerek futbolcularını hırslandırdı.

​SİZDEN EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK
Aykut Kocaman, "Sahadaki duruşunuz çok önemli. Taraftarı tekrar zafere inandırmalıyız. Rakibinizi küçümsediğiniz anda başınıza neler geldiğini gördünüz. Siz Fenerbahçeli futbolcularsınız. Bu takımın yeni her zaman zirvedir. Sizden en ufak şüphem yok. Yeniden ayağa kalkacağız. Yeni Malatyaspor maçı taraftarımızla bütünleşme ve diriliş maçı" şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, sahada agresif bir takım görmek istediğini de sözlerine ekledi.
Etiketler:
  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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koylu koylu

vay vay kucucuk bey bir maci kazan uc maci kaybet yeni malatya sporda yeniden ayaga kalkacigiz de yavrum sen ayaga kalkana kadar lik biter be

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hayır0
cevapla 12.10.2017 12:43
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